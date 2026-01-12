Întrebat despre eventuala capturare a lui Vladimir Putin, așa cum a sugerat Volodimir Zelenski, Donald Trump a răspuns că nu o consideră necesară, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

„Dacă este posibil să tratezi cu dictatorii în acest fel, atât de ușor, atunci Statele Unite ale Americii știu ce să facă în continuare”, a declarat Volodimir Zelenski la începutul lunii ianuarie, după capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro. Aluzia la președintele rus, Vladimir Putin, este aproape imposibil de pus la îndoială.

Donald Trump a fost întrebat vineri de un jurnalist: „Ați da vreodată ordinul de lansare a unei misiuni de capturare a lui Vladimir Putin?”.

Președintele american a răspuns fără ezitare că „nu crede că este necesar", înainte de a adăuga că „a menținut întotdeauna relații excelente cu el”.

Donald Trump nu și-a ascuns dezamăgirea: „Am rezolvat opt ​​războaie. Credeam că acesta va fi mediu. Sau poate chiar unul dintre cele mai ușoare", a afirmat el.

Locatarul Casei Albe a încheiat afirmând că rușii „au pierdut 31.000 de oameni, mulți dintre ei soldați”. „Economia rusă este slabă. Cred că vom rezolva în cele din urmă problema”.

În Ucraina, noi atacuri aeriene rusești în noaptea de joi spre vineri au lăsat jumătate din clădirile rezidențiale din Kiev fără încălzire, determinându-l pe primarul capitalei ucrainene să le ceară locuitorilor vineri să evacueze „temporar” orașul. Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni.

Sursa: Rador Radio România