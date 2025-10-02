Aproape jumătate dintre zonele alpine ale Carpaților, aflate la peste 1.500 m altitudine, s-au „înverzit” vizibil în ultimele patru decenii, arată un studiu publicat în revista Environmental Research Letters de cercetători de la UBB Cluj-Napoca.

Extinderea tufărișurilor de afin, merișor, rododendron și ienupăr este motorul principal al acestei transformări, care se observă mai ales între 1.800 și 2.300 m, pe versanții nordici. Spre deosebire de pădurile de molid sau jnepenișuri, arbuștii sunt cei care dau tonul noii înfățișări alpine.

„Ceea ce vedem astăzi este o combinație între retragerea pășunatului după perioada comunistă și încălzirea climatică. Este o schimbare extrem de rapidă pentru un peisaj montan”, explică dr. Dan Turtureanu, coordonatorul studiului.

Fenomenul are implicații directe pentru biodiversitate, peisaje și stocarea carbonului, iar cercetătorii spun că descoperirile oferă o bază solidă pentru viitoarele strategii de conservare a ecosistemelor alpine.

Autorii studiului sunt de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) și de la Laboratorul de Ecologie Alpină, LECA, din Grenoble, Franța