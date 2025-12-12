Administrația Trump a lansat pe site-ul Casei Albe o nouă secțiune intitulată „Presa necinstită a săptămânii”, menită să expună instituțiile media acuzate de relatări „înșelătoare” și „părtinitoare”, relatează „Le Point” (Franța).

Rubrica, inaugurată la sfârșitul lunii noiembrie, desemnează săptămânal o „publicație delincventă”, prima vizată fiind Washington Post, acuzată că ar fi publicat un articol bazat pe surse anonime cu scopul de a discredita armata americană. Secțiunea include și un „Panteon al infractorilor”, în care sunt enumerate publicații precum CBS News, CNN și MSNBC.

Lista este extinsă printr-o infografică dedicată instituțiilor considerate „recidiviste”, printre care New York Times, BBC, Wall Street Journal sau Politico, iar utilizatorii pot primi alerte prin newsletter.

Inițiativa marchează o nouă etapă în ofensiva președintelui Donald Trump împotriva presei, după restricționarea accesului unor redacții și lansarea mai multor acțiuni în justiție pentru presupuse defăimări.

