Pentru Ilie Bolojan, patriotismul începe cu lucrarea bine făcută, de la serviciile publice până la munca fiecăruia dintre noi, potrivit unui comunicat guvernamental dat publicității cu ocazia Ziua Națională.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, de Ziua Națională, un mesaj în care redefinește patriotismul în termeni concreți: responsabilitate, eficiență și calitate în tot ceea ce fac cetățenii și instituțiile statului. În viziunea sa, 1 Decembrie nu este doar un moment comemorativ, ci un apel la o formă de patriotism „aplicat”.

Bolojan a numit Marea Unire din 1918 „cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale”, reamintind sacrificiile Primului Război Mondial și solidaritatea care a făcut posibilă România modernă. El a subliniat că dreptul dobândit atunci – acela de a fi o națiune întreagă – vine cu o datorie permanentă: munca pentru bunăstarea țării.

Premierul a explicat că îndeplinirea acestei datorii se vede în fiecare gest de responsabilitate: „fiecare serviciu public care funcționează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate și fiecare investiție de succes reprezintă o formă reală de patriotism”.

„Vă mulțumesc tuturor celor care, prin muncă și decență, faceți o Românie mai bună”, a transmis Bolojan, adresând urări românilor din țară și din diaspora.