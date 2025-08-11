Mai mulți lideri europeni au telefonat administrației Trump ca să înțeleagă cerințele lui Putin înainte de summitul cu președintele american din Alaska. În trei ocazii, Europa a primit un răspuns diferit, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

La doar câteva ore după ce emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin, Volodimir Zelenski, ca și un grup restrâns de lideri europeni, a primit un telefon de la președintele american, după cum arată „Wall Street Journal”.

Confruntată cu contradicțiile expuse de administrația americană, Europa a cerut imediat o a treia convorbire telefonică cu Statele Unite vinerea aceasta, pentru a încerca să clarifice această chestiune în legătură cu viitoarele negocieri. Din păcate, și aici, declarațiile lui Steve Witkoff par să se fi schimbat, așa cum a relatat WSJ: singura propunere validă viza acum retragerea unilaterală a Ucrainei din regiunea Donețk, în schimbul unui armistițiu. O propunere respinsă imediat de Zelenski.

Acest lucru este inacceptabil pentru cei câțiva lideri europeni implicați în aceste apeluri, care au decis în unanimitate să formuleze o contrapropunere: numai cu o încetare a focului va fi posibilă negocierea. Pentru a realiza acest lucru, concesiile trebuie să fie similare, atât de partea rusă, cât și de cea ucraineană: „Orice concesie teritorială trebuie să fie însoțită și de garanții solide de securitate, inclusiv posibila aderare a Ucrainei la NATO”, au declarat aceștia.

Deși Zelenski nu pare convins de propuneri în acest moment, un lucru este clar: Europa și Ucraina nu pot fi lăsate în afara acestor viitoare negocieri, în care Trump și Putin par să avanseze singuri împotriva tuturor.

Sursa: Rador Radio România