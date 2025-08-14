Armata rusă a realizat marți cel mai mare avans în 24 de ore pe teritoriul ucrainean din ultimul an, în timp ce înaintarea sa se accelerează de câteva săptămâni, potrivit unei analize AFP preluate de „La Libre Belgique” (Belgia).

Cu câteva zile înaintea unui summit între Donald Trump și Vladimir Putin, programat vineri în Alaska, trupele Moscovei au înaintat sau au revendicat peste 110 km2, începând cu 12 august, față de ziua precedentă, o performanță nemaivăzută de la sfârșitul lunii mai 2024, conform datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW). În ultimele săptămâni, le-a luat de obicei șase zile pentru a înainta atâta. Sursa: Rador Radio România