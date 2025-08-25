Prima civilizație urbană din lume, Sumerul, ar fi fost modelată nu de comerț sau de creșterea animalelor, ci de mareele Golfului Persic și de deltele Tigrului și Eufratului.

Concluzia aparține unui studiu coordonat de geologul român Liviu Giosan, cercetător la Universitatea Babeș-Bolyai și la Institutul Oceanografic Woods Hole (SUA), realizat împreună cu arheologul american Reed Goodman și publicat în revista PLOS One.

Cercetătorii arată că, acum 7.000 de ani, mareele asigurau irigarea naturală a terenurilor, permițând dezvoltarea agriculturii și a primelor orașe, precum Uruk, Ur și Eridu. Când însă deltele au colmatat nordul Golfului, iar mareele au dispărut, oamenii au fost nevoiți să construiască vaste rețele de canale. Acest efort colectiv a declanșat apariția structurilor sociale și politice complexe.

Studiul merge și mai departe, sugerând că miturile sumeriene – de la potopul biblic la cultul lunii – păstrează amintirea acestor transformări naturale.