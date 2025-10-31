O echipă de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca a contribuit la unul dintre cele mai ample studii internaționale despre modul în care oamenii procesează sensul cuvintelor, publicat în revista Nature Human Behaviour.

O echipă internațională de cercetători, în care Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este reprezentată de prof. Oana David, director al International Institute for Mental Health, alături de lect. univ. dr. Renata Heilman și lect. univ. dr. Raluca Coparndean, a publicat în Nature Human Behaviour un studiu de referință în psihologia cognitivă și lingvistică. La proiect participă și lect. dr. Andrei Dumbravă, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Studiul, intitulat „Measuring the Semantic Priming Effect Across Many Languages”, a inclus 25.163 de participanți din 19 culturi diferite, reprezentând una dintre cele mai extinse cercetări realizate până acum privind modul în care mintea umană stabilește legături de sens între cuvinte.

Rezultatele confirmă robustitatea fenomenului de priming semantic — reacția mai rapidă la cuvinte apropiate ca sens, precum „soare” – „lumină”, față de combinații fără legătură, precum „soare” – „carte”. Totodată, analiza statistică arată că intensitatea acestor asocieri diferă între limbi, reflectând particularități culturale și structurale ale fiecărui spațiu lingvistic.

Autorii subliniază că studiul depășește limitele cercetărilor anterioare, marcate de eșantioane reduse și diversitate lingvistică scăzută. Noua bază de date construită prin acest proiect oferă sprijin pentru noi direcții de cercetare privind interacțiunea dintre limbaj, cultură și procesele cognitive.

Concluziile au implicații atât pentru teoria limbajului, cât și pentru dezvoltarea unor instrumente educaționale și clinice, inclusiv pentru intervenții psihologice în domeniul sănătății mintale.