Banca Centrală Europeană întâmpină cu căldură intrarea Bulgariei în zona euro, la 1 ianuarie 2026, când țara va deveni membru cu drepturi depline a uniunii monetare, a declarat președintele BCE, Christine Lagarde, potrivit Agerpres.

Oficialul BCE a explicat că Bulgaria va beneficia de pe urma stabilității, lichidității și avantajelor monedei unice. De asemenea, guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, va participa cu drepturi depline la reuniunile de politică monetară ale BCE, alături de ceilalți 20 de guvernatori ai statelor membre din zona euro. În septembrie, Radev a participat ca observator la întâlnirea Consiliului guvernatorilor BCE.

Lagarde a explicat că tranziția la euro dă posibilitatea cetățenilor și companiilor bulgare să facă transferuri de bani, călătorii și să efectueze tranzacții în orice loc din zona euro fără a trebui să schimbe bani. Ei nu trebuie să se gândească la fluctuațiile cursului de schimb, dacă leva este mai ieftină sau mai scumpă, sau la ce rată va fi schimbată. Moneda va fi aceeași pentru toate statele membre zonei euro, a subliniat șeful BCE, furnizând stabilitate și flexibilitate deoarece se știe valoarea exactă a euro. Este o monedă puternică, considerată a fi a doua monedă de rezervă pe plan global, a subliniat Lagarde.