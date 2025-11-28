Se numește Rahmanullah Lakanwal și este un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani, suspectat că ar fi atacatorul care miercuri, a rănit grav doi soldați ai Gărzii Naționale, în apropiere de Casa Albă din Washington.

„Il Corriere della Sera” relatează că bărbatul care a imigrat în Statele Unite în 2021, lângă Seattle, a lucrat anterior cu armata americană în Afganistan. Potrivit Fox News, Lakanwal colaborase și cu CIA și făcea parte dintr-o forță specială din Kandahar, luptând alături de unități americane în operațiuni clandestine, raiduri nocturne, execuții țintite ale liderilor talibani și operațiuni antiteroriste.

Sosirea tânărului de 29 de ani în Statele Unite ar fi fost o „exfiltrare” din Afganistan după 10 ani de serviciu, ca parte a programului „Allies Welcome”, care a primit ca refugiați numeroși membri ai forțelor paramilitare afgane sau diverși colaboratori.

Potrivit NBC, Lakanwal a obținut azil în acest an. După atac, Trump - care într-un tweet l-a numit pe bărbat „animal” - a anunțat că a dispus o revizuire a tuturor cazurilor care implică cetățeni afgani admiși în țară de predecesorul său, Joe Biden.

