Într-o discuție publicată pe TikTok săptămâna trecută, șeful PSD, Marcel Ciolacu, și președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, au vorbit despre cum membri PSD au direcționat voturi către George Simion în primul tur de prezidențiale.

"Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul 2? Să știi că toți i-am dat! Ascultăm și nu judecăm”, a spus Simonis.

Apoi Ciolacu a răspuns: "Îmi pare rău că în acea duminică am plecat să mă văd cu fii-miu. (...) Îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo (la partid - n.r.), că să nu se întâmple acest lucru".

Luni, Marcel Ciolacu a fost întrebat despre clipul postat pe contul său de TikTok și a spus că "a fost o glumă".

"De obicei îți permiți să mai faci și glume", a mai adăugat el.

Presa i-a spus că nu a văzut nimeni o glumă în acel clip, iar Marcel Ciolacu a răspuns: "Atunci îmi cer scuze, a fost o glumă proastă".

Înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie, Gigi Becali, atunci candidat din partea AUR pentru un post de deputat, a povestit la Realitatea TV cum Viorel Hrebenciuc l-a abordat și i-a spus că liderul extremist George Simion trebuie să ajungă în turul II al alegerilor prezidențiale.

"Eu am vorbit si cu Hrebenciuc și mi-a zis: Am zis bine, hai să îl băgăm. A zis acum vreo lună jumate".

B ecali a mai precizat: "Dar după aia, în turul doi, să nu vă apucați să îl atacați pe Simion. Să îi lăsăm să se bată, să vedem cine e mai puternic. A zis, o să îl bată măr, pentru că Ciolacu nu e politician, e și el un băiat pe acolo".

Acesta a mai spus că "Hrebenciuc este prietenul meu" și "a rămas singurul prieten adevărat din toți, e un mare caracter".

Prezent la România TV, liderul de atunci PNL, Nicolae Ciucă, a spus că "au fost nenumărate poziționări ale lui George Simion în ceea ce a însemnat linia de retorică a Rusiei și nu e deloc lipsit de relevanță că, dacă Marcel Ciolacu își dorește să intre în turul doi cu un promotor al retoricii Rusiei, cel care intră în turul doi asigură o revigorare a electoratului, astfel încât putem să discutăm de un AUR consistent în Parlament”, a spus Niclae Ciucă.

Liderul PSD Iași, Alexandru Muraru, acuza luni că "PSD a lansat în organizațiile sale, oficial, , adică mutarea a 10-20 de voturi/secție de votare pentru Simion, pentru a repeta scenariul din anul 2000".