Fostul premier Dacian Cioloș a explicat marți că nici el, nici familia sa nu a avut legături cu Securitatea sau cu serviciile secrete și nici nu a analizat trecutul familiilor fondatorilor PLUS.

"Unul dintre membrii comunității tematice justiție din platforma România 100, domnul Adrian Iordache, un avocat tânăr. a decis să își asume această responsabilitate, împreună cu o angajată de-a lui din cabinetul de avocatură și cu soția lui, care este notar public. Nu am știut la acea vreme cine sunt cei care înregistrează acest nou partid, nici nu m-a interesat. (...) Ei (fondatorii - n.r.) nu se vor regăsi printre structurile de conducere ale partidului", a spus Dacian Cioloș într-o conferință de presă.

Legat de articolul istoricului Marius Oprea, care spunea că tatăl lui Adrian Iordache, unul dintre fondatorii PLUS, este fiul unui fost maior al Securității, Cioloș a adăugat: "Evident că noi n-am făcut o evaluare a situației familiei dânsului atunci când a luat această inițiativă. Nu știam cine este tatăl dânsului și nici nu m-a interesat. Nu facem dosare de cadre pentru colaboratorii noștri. Ne bazăm strict ce înseamnă ei, persoanele lor, pe competența lor, nu pe rudeniile, familia, părinții ș.a.m.d. (...) Dacă cineva din familia dânsului sau din altă parte a încălcat legea sau sunt alte probleme, cred că sunt instituții care trebuie să își facă treaba și să ia decizii în această direcție".

Totodată, Dacian Cioloș a mai spus că nu a avut nicio treabă cu Securitatea sau cu serviciile și nu are nicio legătură cu miliardarul George Soros.

"Nu am colaborat niciodată nici cu Securitatea, nici cu servicii secrete, nu sunt nici vândut străinilor, nu am avut și nu am nimic de a face nici cu Soros, nici cu altcineva care ar avea nu știu ce interese în România. Tot ce am obținut din punct de vedere profesional am făcut-o pe propriile forțe. N-am avut nevoie de pile, de susținere, n-am avut pe nimeni în spate", a completat acesta.

El a mai oferit informații despre tatăl său, care a fost funcționar în Miliție înainte de 1989 și despre sora sa, care lucrează în MAI.

"Tatăl meu a fost un funcționar cu responsabilități administrative în Miliție, înainte de 1989. A ieșit la pensie de boală în 1986 și e decedat de 20 de ani. Deci nu văd în ce fel tatăl meu ar fi putut să-mi influențeze cariera și am tot respectul pentru ceea ce a făcut. Sora și fratele meu și-au ales cariera așa cum au vrut. (...) Sora mea lucrează în MAI, cred că de mai bine de 15 ani, nu are nimic ce să își reproșeze. Nu e agent secret, așa cum am văzut prin presă. Din câte știu are responsabilități legate de buna gestiune a documentelor clasificate în instituții subordonate MAI", a mai punctat fostul premier.

Cioloș a mai precizat că soția sa, de origine franceză, nu are nicio rudă care să fi lucrat în vreun serviciu de informații francez sau din altă țară și nici nu are vreo rudă politician. El a mai afirmat că socrul său a fost maistru militar și este în pensie de peste 15 ani