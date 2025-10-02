Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca a realizat, în ultima săptămână, două transplanturi renale pediatrice, ridicând bilanțul acestui an la nouă intervenții la copii și 64 în total, informează instituția medicală.

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca a continuat seria de intervenții salvatoare pentru pacienții cu insuficiență renală în stadiu final, realizând în ultima săptămână două transplanturi la copii. Astfel, bilanțul anului 2025 a ajuns la 9 transplanturi pediatrice, dintr-un total de 64.

Operațiile au fost posibile datorită părinților donatori, care și-au oferit rinichii pentru a le reda copiilor șansa la o viață normală, într-un context în care numărul donatorilor aflați în moarte cerebrală rămâne redus.

Reprezentanții ICUTR subliniază importanța construirii unui Centru de Transplant modern, capabil să extindă activitatea și să asigure condiții medicale de vârf. Potrivit datelor instituției, atingerea pragului de 100 de transplanturi anual ar genera economii de peste 10 milioane de euro la bugetul de stat, comparativ cu dializa.