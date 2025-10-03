Clujul va găzdui, în 2027, Gala International Classical Music Awards (ICMA) – una dintre cele mai prestigioase distincții din lumea muzicii clasice, echivalentă cu „Oscarurile” industriei. Este pentru prima dată când evenimentul are loc în România.

Anunțul a fost făcut la Cluj de reprezentanți ai juriului și partenerilor ICMA, alături de conducerea Filarmonicii „Transilvania”, instituția care va susține concertul de gală pe 9 aprilie 2027. A fost prezent Rémy Franck, jurnalist și președintele juriului ICMA, una dintre cele mai influente voci ale presei muzicale europene

„Este un moment istoric. Filarmonica noastră intră pe harta marilor evenimente internaționale și devine un ambasador al României”, a declarat managerul Silvia Sbârciu.

Evenimentul va fi transmis internațional prin Deutsche Welle și rețeaua European Broadcasting Union, cu un potențial public de zeci de milioane de ascultători și spectatori. În 2025, gala din Düsseldorf a atras peste 350.000 de vizionări online, confirmând impactul său global.

Pentru Cluj și pentru România, evenimentul marchează o recunoaștere majoră pe scena culturală europeană.