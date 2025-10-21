Clujul se menține pe locul doi la nivel național, după București, atât ca număr de salariați, cât și ca nivel al veniturilor. În luna august 2025, salariul mediu net în județ a depășit pragul de 6.500 de lei.

Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Cluj, la finalul verii, județul Cluj a înregistrat un salariu mediu brut de 10.997 lei, în scădere ușoară față de luna precedentă, dar cu 1.091 lei mai mare comparativ cu august 2024. Câștigul salarial mediu net a fost de 6.559 lei, cu 137 de lei mai mic decât în iulie, dar cu 475 de lei peste nivelul din urmă cu un an, arată datele publicate de Direcția Județeană de Statistică Cluj (DJS Cluj).

Prin comparație, salariul mediu net la nivel național a fost de 5.387 de lei, ceea ce confirmă poziția Clujului între județele cu cele mai mari venituri din România, după București (6.822 lei) și înaintea Timișului (5.811 lei).

Clujul s-a clasat de asemenea pe locul doi la numărul total de salariați, cu 288.444 persoane înregistrate în august 2025 – cu 1.304 mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. Capitala deține primul loc, cu peste 1,1 milioane de angajați, fiind urmată de Cluj, Timiș, Ilfov și Iași.

Cei mai mulți clujeni lucrează în sectorul serviciilor (201.090 persoane), urmat de industrie și construcții (84.583 persoane), potrivit analizei DJS Cluj. La nivel național, efectivul total de salariați era de 5,78 milioane de persoane la sfârșitul lunii august.

La polul opus, cele mai mici câștiguri salariale nete s-au înregistrat în Vrancea (4.000 lei), Suceava (4.105 lei) și Vaslui (4.138 lei), accentuând decalajele economice între regiunile dezvoltate și cele mai sărace ale României.