Cetățenii și operatorii feroviari sunt invitați să transmită până la 22 septembrie 2025 propuneri pentru actualizarea Regulamentului UE privind drepturile pasagerilor la călătoriile cu trenul.

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind o revizuire țintită a Regulamentului privind drepturile pasagerilor feroviari. Inițiativa, publicată pe site-ul instituției, urmărește să consolideze protecția călătorilor în cazul perturbărilor și să faciliteze achiziția de bilete integrate pentru călătoriile transfrontaliere.

Regulamentul, introdus în 2007 și modificat ultima dată în 2021, garantează drepturi precum rambursarea, rerutarea, asistența și despăgubirile pentru pasagerii afectați de întârzieri. Noua actualizare vizează în special situațiile în care o călătorie implică mai mulți operatori feroviari, dar este achiziționată printr-o singură platformă digitală.

Demersul este corelat cu viitoarele propuneri privind serviciile de mobilitate digitală multimodală, care ar trebui să permită pasagerilor să caute, să compare și să cumpere bilete multimodale de pe platforme unice.

Contribuțiile pot fi depuse pe portalul „Have your Say” al Comisiei Europene, în toate limbile oficiale ale UE, până la 22 septembrie 2025.