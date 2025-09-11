Comisia Europeană nu intenționează să confiște activele rusești înghețate în Occident, însă le folosește pentru acordarea de împrumuturi sub formă de „reparații” Ucrainei, a anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Anunțul a fost făcut la sesiunea Parlamentului European de la Strasbourg, în mesajul anual referitor la situația în Uniunea Europeană, informează tass.ru.

Von der Leyen a declarat că țările membre UE trebuie să lucreze de urgență la o nouă hotărâre, pentru a finanța răspunsul militar al Ucrainei din activele rusești înghețate. „Putem să acordăm Ucrainei un împrumut reparatoriu din fondurile care au legătură cu aceste active rusești. Activele în sine nu vor fi confiscate, iar riscurile vor trebui asumate”, a declarat von der Leyen. „Ucraina va achita împrumutul numai atunci când Rusia va plăti reparațiile. Aceste fonduri vor ajuta Ucraina încă de pe acum, dar ele sunt, de asemenea, extrem de importante pe termen mediu și lung”, a adăugat von der Leyen.

