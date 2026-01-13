Un congresman republican din Florida, Randy Fine, a înaintat un proiect de lege care autorizează anexarea Groenlandei și admiterea ulterioară a teritoriului ca stat american, potrivit documentului transmis Congresului SUA.

Inițiativa, intitulată „Greenland Annexation and Statehood Act”, prevede ca președintele Statelor Unite să fie autorizat să ia „măsurile necesare” pentru anexarea Groenlandei, teritoriu autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei.

Proiectul introduce și o componentă simbolică, propunând ca, după anexare, Groenlanda să fie redenumită „Red, White, and Blueland”, o formulare cu încărcătură politică în linia sloganurilor naționaliste americane.

Demersul vine pe fondul reapariției, în spațiul politic american, a unor discuții despre importanța strategică a Groenlandei, atât prin poziția sa geografică în Arctica, cât și prin potențialul economic și militar al regiunii.

Documentul nu clarifică însă pașii concreți prin care ar putea fi obținut acordul Groenlandei și al Danemarcei, în condițiile în care orice schimbare de suveranitate ar genera un conflict diplomatic major și ar deschide o dispută juridică internațională.