Planul de 38 de pagini prevede strămutarea „voluntară” a celor aproximativ două milioane de locuitori ai Gazei în alte țări sau în zone securizate din teritoriul devastat de aproape doi ani de război, în timp ce acesta va fi reconstruit.

Planul SUA pentru perioada postbelică din Gaza prevede relocarea întregii populații a teritoriului palestinian, care va fi plasat sub administrație americană timp de 10 ani pentru a fi transformat într-un centru turistic și tehnologic, a informat duminică „Washington Post”.

Cei care sunt de acord să plece ar primi 5.000 de dolari în numerar, precum și asistență care acoperă patru ani de chirie și un an de alimente, conform planului.

Între timp, proprietarilor de terenuri li s-ar oferi „jetoane digitale” care ar putea fi folosite pentru a-și finanța o nouă viață în altă parte sau ar putea fi schimbate pentru un apartament într-unul dintre cele șase până la opt noi „orașe inteligente, alimentate de inteligență artificială”, care ar urma s fie construite în Gaza. Fabricile de mașini electrice, centrele de date și hotelurile ar urma să fie finanțate din investiții publice și private.

În luna februarie, Donald Trump a lansat ideea unei preluări americane a Fâșiei Gaza pentru a o transforma în „Riviera Orientului Mijlociu”, odată ce aceasta va fi golită de locuitorii săi, care, potrivit lui, ar putea fi mutați în Egipt și Iordania.

Războiul din Gaza a fost declanșat de atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, soldat cu moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale. Campania de represalii a Israelului a făcut cel puțin 63.459 de morți în Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătății al Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU.

