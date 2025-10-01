O reconstituire 3D a unui craniu fosil vechi de un milion de ani, descoperit în China, sugerează că originile speciei umane sunt cu sute de mii de ani mai vechi decât se credea până acum, informează agenția ANSA (Italia).

Un studiu publicat în revista „Science” arată că specimenul Yunxian 2, descoperit în 1990 în provincia Hubei, ar putea împinge începuturile omenirii în urmă cu peste 1 milion de ani. Craniul prezintă o combinație rară de trăsături primitive și avansate, situându-l între Homo erectus și speciile ulterioare.

Analizele cu tomografie computerizată și reconstrucție virtuală au permis cercetătorilor din China și Marea Britanie să reconstituie forma originală a craniului și să o compare cu alte specimene. Rezultatele arată asemănări atât cu Homo erectus, cât și cu Homo longi și Homo sapiens.

Descoperirea sugerează că liniile evolutive ale hominizilor s-au separat într-o perioadă relativ scurtă, între 1,38 și 1,02 milioane de ani în urmă. Această ipoteză ar putea rescrie istoria apariției Homo sapiens, împingând-o cu aproximativ 400.000 de ani mai devreme decât estimările bazate pe studii genetice.

Sursa: Rador Radio România