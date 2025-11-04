Tribunalul regional din Grodno l-a condamnat la închisoare pe fondatorul site-ului „s13.ru”, acuzat de autoritățile din Belarus de creare a unei „formațiuni extremiste” și calomnierea Alexandr Lukașenko, anunță Procuratura Generală, potrivit TASS.

Potrivit procurorilor, bărbatul de 42 de ani ar fi administrat platforma online „s13.ru” și canale asociate, pe care ar fi fost publicate materiale considerate de stat drept incitare la ură ideologică, discreditare a instituțiilor și apeluri la proteste ilegale. Acuzatul nu și-a recunoscut vina.

Instanța a dispus o pedeapsă privativă de libertate între trei și șase luni, în regim de detenție într-o colonie cu securitate sporită, precum și o amendă de 42.000 de ruble belaruse (circa 14.000 de dolari). Verdictul poate fi contestat.

Site-ul și canalele asociate „s13.ru” au fost declarate oficial „materiale extremiste” în toamna anului 2024.

Sursa: Rador Radio România