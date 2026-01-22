Acțiunile la burse au înregistrat o revenire miercuri, după ce președintele american Donald Trump a declarat că nu va folosi „forță și putere excesive” pentru a achiziționa Groenlanda, deși nu renunță la a achiziționa teritoriul danez.

Acțiunile au înregistrat o creștere și au continuat să câștige teren în după-amiaza zilei de miercuri, după ce Donald Trump a postat pe rețelele de socializare că a avut o întâlnire productivă cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, și că nu va impune taxele vamele pe care le planificase pentru țările europene, prevăzute să intre în vigoare la 1 februarie, relatează CNN International (SUA).

Indicele Dow a crescut cu 722 de puncte, sau 1,49%, indicele S&P 500 a crescut cu 1,47%, iar indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, a crescut cu 1,6%. Indicele S&P 500 se află la mai puțin de 1,5% de un nivel record.

Schimbarea bruscă de direcție a provocat o ușurare pe Wall Street. Unii analiști se așteptau ca Donald Trump să renunțe la amenințările sale cu taxele vamale - o referire la tranzacția „Trump Always Chickens Out” („Trump întotdeauna se sperie”), sau TACO. Deși incertitudinea rămâne, Wall Street a înregistrat o creștere pe fondul schimbării de ton. „Se pare că este miercuri TACO”, a declarat Art Hogan, strategul șef de piață al B. Riley Financial.

Sursa: Rador Radio România