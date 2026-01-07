Guvernul cubanez a făcut publice marți identitățile celor 32 de agenți militari și de securitate cubanezi care și-au pierdut viața în timpul operațiunii militare americane de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro la Caracas.

Printre persoanele decedate se află ofițeri cu grade precum colonei, locotenent-colonei și maiori, cu vârste variind între 26 și 67 de ani, potrivit listei publicate oficial și citate de CNN (SUA).

Ministerul Apărării de la Havana a condamnat atacul drept un „act criminal de agresiune și terorism de stat” al Statelor Unite și a declarat două zile de doliul național, cu steaguri coborâte în bernă și evenimente publice suspendate. Oficialii cubanezi au afirmat că personalul decedat își îndeplinea misiuni în numele Forțelor Armate Revoluționare și al Ministerului de Interne la cererea autorităților venezuelene și „a căzut după o rezistență acerbă în luptă directă sau în urma bombardamentelor”.

Publicarea numelor survine în contextul unei situații internaționale tensionate după raidul american de sâmbătă, care a rezultat și în capturarea lui Maduro și a soției sale, dar și în numeroase victime de ambele părți. În timp ce Cuba și Venezuela își exprimă durerea și condamnarea, Statele Unite susțin că operațiunea a fost o acțiune de aplicare a legii împotriva unui lider vizat de inculpări pentru infracțiuni grave.

Sursa: Rador Radio România