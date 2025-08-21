La Zilele Culturale Maghiare din municipiul de pe Someș, președintele Ungariei, Sulyok Tamás a spus că sfârșitul lui august la Cluj-Napoca înseamnă distracție, familie și cultură.

Președintele Ungariei, Sulyok Tamás, a venit luni seara la Cluj-Napoca pentru a deschide oficial ediția a XVI-a a Zilelor Culturale Maghiare. Sala Operei Maghiare a fost plină, iar publicul l-a aplaudat îndelung atunci când a declarat că festivalul din inima Transilvaniei a devenit un reper pentru comunitatea maghiară.

„Mulți dintre noi știm că, spre sfârșitul lunii august, trebuie să venim la Cluj dacă ne dorim o distracție bună, programe de familie pline de savoare sau evenimente culturale înălțătoare”, a spus Sulyok. El a adăugat că forfota orașului arată că maghiarii își prețuiesc valorile și știu să transforme sărbătoarea într-un prilej de bucurie împărtășită.

Festivalul, care adună peste 500 de evenimente – de la concerte și expoziții până la tururi ghidate și târguri – se desfășoară până pe 24 august și transformă centrul Clujului într-un imens spațiu de întâlnire și divertisment.