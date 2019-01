Premierul Dăncilă i-a solicitat din nou președintelui Klaus Iohannis, "în virtutea prerogativelor constituționale pe care le are", să numească miniștrii de la Dezvoltare și Transporturi.

"Guvernul a respectat toate procedurile legale, iar acest blocaj este nejustificat. Îi solicit președintelui ca, în virtutea prerogativelor constituționale pe care le are, de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, să respecte decizia CCR și să semneze decretele de numire pentru ca activitatea celor două ministere (Dezvoltare și Transporturi - n.r.) să se desfășoare cât mai eficient", a explicat Dăncilă.

Premierul mai afirmă că membrii Guvernului s-au prezentat cu demnistate și profesionalism în această săptămână de la Bruxelles și se declară "mâhnită" din cauza "dezinformării împotriva țării noastre, alimentată de oameni politici români".

"Încheiem o săptămână în care Guvernul României s-a prezentat la Bruxelles cu demnitate și profesionalism. Trebuie să remarc însă, cu mâhnire, două aspecte: ne confruntăm cu o campanie de dezinformare împotriva țării noastre, alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel. Acest lucru este inacceptabil. Ca prim-ministru, am considerat că am obligația să spun adevărul despre țara mea în fața oficialilor europeni. Am dar asigurări în toate întâlnirire că Guvernul va acționa pentru respectarea valorilor și principiilor care constituie fundamentele europene", a mai punctat premierul.