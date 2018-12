Executivul va adopta vineri o Hotărâre de Guvern prin care salariul minim brut va crește la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei pentru angajații cu studii superioare și cu un an vechime în domeniul studiilor, a anunțat premierul Dăncilă.

"Discutăm HG prin care majorăm salariul minim brut la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei pentru angajații cu studii superioare și cu un an vechime în domeniul acestor studii. Această decizie va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019. Adoptăma cest act, având în vedere OUG prin care am modificat Codul Muncii și am introdus noțiunea de salariul minim diferențiat. majorare", a anunțat Viorica Dăncilă.

Totodată, prim-ministrul dezmințit informațiile potrivit cărora salariile și pensiile vor fi înghețate anul viitor.

"Salariile și pensiile nu vor fi înghețate și vor crește, asta pentru că a (au - n.r.) apărut în spațiul public anumite informații care pot crea incertitudine și cred că nu este corect, nu este drept să ne jucăm cu sentimentele pensionarilor, ale salariaților și să ducem în spațiul public informații eronate", a mai punctat Dăncilă.