Premierul Viorica Dăncilă spune că președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat că România nu este pregătită să preia președinția Consiliului UE din cauza dezbinării în societate și înte partide, nicidecum din punct de vedere organizatoric.

"Am văzut ce a spus domnul Tăriceanu, dar referirea dânsului era legată de dezbinarea care există în societate, între partidele politice, nicidecum din punct de vedere organizatoric, logistic sau al programului prentru preluarea Președinției rotative. Eu am discutat și cu domnul Dragnea, și cu domnul Tăriceanu, am discutat în Biroul Permanent despre stadiul pregătirii preluării Președinției Consiliului UE, noi suntem în grafic, suntem pregătiți", a declarat Viorica Dăncilă.