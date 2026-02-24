Realegerea liderului a avut loc luni în cadrul unui congres extraordinar, care are loc în mod normal o dată la cinci ani, scrie „Le Monde” (Franța).

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost reales în funcția de secretar general al Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, în cadrul unui congres extraordinar, a anunțat agenția oficială de știri KCNA luni, 23 februarie. Decizia a fost luată „în conformitate cu voința neclintită și dorința unanimă a tuturor delegaților” prezenți, a informat agenția.

Congresul Partidului Muncitorilor din Coreea, care are loc în mod normal o dată la cinci ani, este cea mai importantă întrunire a mișcării, un eveniment politic major care întărește în mod tradițional autoritatea regimului și poate servi drept platformă pentru a anunța schimbări de politică sau remanieri în cadrul aparatului de stat.

De la congresul precedent din 2021, Phenianul a continuat să-și dezvolte arsenalul nuclear și a efectuat multiple teste cu rachete balistice intercontinentale, încălcând interdicțiile Consiliului de Securitate al ONU.

Coreea de Nord este supusă mai multor runde de sancțiuni din cauza programelor sale de arme nucleare. De ani de zile, economia țării este muribundă, iar penuria de alimente este cronică.

