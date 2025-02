Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, consideră că prezența armatei ucrainene în UE, care are o experiență reală de luptă, va putea întări autonomia europeană în domeniul apărării, informează agenția de presă „UkrInform” (Ucraina).

„Armata ucraineană, întărită în lupte, ar putea deveni o alternativă reală la prezența militară a SUA în Europa. Astăzi, există peste 65.000 de militari americani staționați în UE, cu cele mai mari contingente desfășurate în Germania, Italia și Spania. Prezența unei armate ucrainene în UE, care are o experiență reală de luptă, ar întări autonomia europeană în domeniul apărării și ar consolida, de asemenea, relațiile UE cu SUA, ceea ce ridică din ce în ce mai multe semne de întrebare cu privire la oportunitatea menținerii prezenței sale militare în străinătate”, a scris Șmihal într-un editorial semnat pentru Politico.

Șeful executivului de la Kiev a menționat că aderarea Ucrainei la UE va însemna că Forțele Armate ale Ucrainei pot deveni baza unei armate europene unite. „Acceptând aderarea Ucrainei, țările UE nu își vor extinde pur și simplu granițele, ci vor primi un scut de încredere - armata ucraineană, care, cu experiența sa unică de luptă, nu numai că va respinge prima lovitură, ci va deveni și un avanpost al securității comune care va proteja Europa de orice amenințări la granițele estice", a subliniat premierul ucrainean.

După cum a raportat Ukrinform, președintele Volodimir Zelenski, de asemenea, a declarat anterior, într-un interviu pentru „The Guardian”, că, fără armata ucraineană, Europa va fi total ocupată, deoarece armata ucraineană are 110 brigăzi, Rusia are 220, iar Europa are în prezent aproximativ 82 de brigăzi.

