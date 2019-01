Deputatul USR Iulian Bulai a fost admis luni în cadrul grupului politic ALDE, la Adunarea Parlamentară a Consililiului Europei

"În decembrie am fost votat să reprezint Parlamentul României la Adunarea Parlamentară (APCE) a Consiliului Europei la Strasbourg. Săptămâna trecută am solicitat Biroului Național USR să ia act de afilierea mea la grupul ALDE. Solicitarea a fost acceptată înunanimitate.Astăzi am participat la întâlnirea grupului ALDE la Strasbourg. Am fost primit cu căldură. Și cu reconfirmarea din partea reprezentanților ALDE Europa că Tăriceanu și partidul lui din România este pe cale de a fi exclus din ALDE Europa. Nu doar pentru că așa vrea USR (chiar dacă noi susținem asta), ci pentru că liberalii olandezi, germani și austrieci nu mai vor să fie colegi cu groparii justiției și ai statului de drept din România. Liberalii din aceste țări au depus deja o moțiune de excludere împotriva ALDE România", a scris Iulian Bulai pe contul său de Facebook.

Bulai a declarat pentru G4Media.ro că pe 9 februarie se va discuta în forul de conducere al ALDE european o moțiune internă depusă de trei partide membre (Germania, Olanda și Austria) pentru excluderea ALDE România, partid condus de Călin Popescu Tăriceanu, din cauza limbajului dublu și atacurilor la democrație.

”Am discutat cu Michael Link, președintele partidului german FDP, care mi-a reconfirmat intenția de a exclude ALDE România. Un congres ulterior va lua decizia. Sunt presiuni intense nu de la USR, ci de la cele trei partide liberale menționate”, a mai spus Bulai.