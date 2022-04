Întrebat miercuri seara la Antena 3, cum comentează afirmația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, că, dacă pică Ucraina, atunci urmează Polonia și România, ministrul apărării, Vasile Dîncu, a exclus un astfel de scenariu.

„Aici sunt speculații și noi nu credem că există dovezi pentru așa ceva și nici nu luăm în calcul chiar acest scenariu. Înțelegem cauza pe care o apără președintele Zelenski și chiar atunci când poate comunică accentuând lucrurile, îl înțelegem pentru că el se luptă pentru apărarea țării sale și într-o anumită măsură cu adevărat este și apărătorul Europei acolo. Dacă lucrurile acestea, aceste crime vor fi dovedite, atunci este chiar apărătorul unei civilizații, a valorilor unei civilizații. Înțelegem acest lucru, nu considerăm că sunt date pentru toate aceste elemente”, a spus ministrul apărării.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj în limba engleză în care avertizează că „Polonia, Moldova și România vor deveni următoarele ținte dacă Ucraina va cădea".

El a făcut din nou apel către Occident să trimită Ucrainei armament, pentru ca forțele arrmate să „salveze milioane de ucraineni, precum și milioane de europeni”.

Without additional weaponry, this war will become an endless bloodbath, spreading misery, suffering, and destruction. Mariupol, Bucha, Kramatorsk – the list will be continued. Nobody will stop Russia except Ukraine with Heavy Weapons. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/miSOL5zvuA