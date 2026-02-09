Editorul și directorul executiv al publicației „Washington Post”, Will Lewis, a demisionat. Anunțul a venit de la ziarul american, deținut de Jeff Bezos, la doar câteva zile după ce a eliminat aproximativ 300 de locuri de muncă.

Această decizie, care afectează aproximativ o treime din totalul forței de muncă a redacției, generează una dintre cele mai mari reduceri de personal din istoria recentă a presei americane, precizează „La repubblica” (Italia).

Lewis, care a fost angajat la începutul anului 2024 de către Jeff Bezos pentru a relansa ziarul și a inversa anii de pierderi și scădere a numărului de cititori, a explicat că a luat o „decizie dificilă” pentru a asigura viitorul sustenabil al ziarului. Într-un mail către personal, Lewis a justificat alegerile pe care le-a făcut în timpul mandatului său, subliniind necesitatea de a aborda costurile pentru a asigura publicarea unor știri „imparțiale și de înaltă calitate” și în viitor. „După doi ani de transformare la „Washington Post”, acum este momentul potrivit pentru mine să mă dau deoparte”, a scris Lewis personalului ziarului. „Vreau să-i mulțumesc lui Jeff Bezos pentru sprijinul și conducerea sa în timpul mandatului meu de CEO și editor. „Washington Post” nu putea avea un proprietar mai bun”.

Disponibilizarea masivă a stârnit, însă, critici interne și externe puternice. Marty Baron, fostul redactor al ziarului american, a numit-o una dintre „cele mai întunecate zile din istoria uneia dintre cele mai mari organizații de știri din lume”.

Jeff D’Onofrio, care s-a alăturat companiei în iunie anul trecut ca director financiar, a fost numit editor și CEO interimar în locul lui Lewis.

Sursa: Rador Radio România