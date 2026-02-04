Coaliția Democrată (DK) inițiază o sesiune parlamentară extraordinară, deoarece partidul de opoziție are în vedere eliminarea dreptului de vot al maghiarilor de dincolo de granițele Ungariei, a anunțat partidul de opoziție, potrivit MTI.

Sándor Rónai a subliniat că, potrivit datelor Oficiulului Electoral Național, aproape o jumătate de milion de persoane de peste graniță s-au înregistrat deja pentru a vota la alegerile parlamentare din aprilie. Politicianul a adăugat că, potrivit cercetărilor, marea majoritate a acestor alegători sunt alegători FiDeSz și „această jumătate de milion de cetățeni va însemna, conform calculelor, un plus de patru mandate parlamentare pentru FiDeSz”.

Ședința parlamentară extraordinară se referă și la faptul că toate partidele trebuie să adopte o poziția fermă cu privire la problema voturilor transfrontaliere. Atât cei care sunt în Parlament, cât și cei care doresc să accede în Legislativ și chiar „sunt dispuși să conducă țara”, a declarat deputatul Sándor Rónai, care a adăugat: Cunosc deja opiniile FiDeSz și ale Mișcării Patria Noastră (Mi Hazánk Mozgalom), dar pot cunoaște poziția Partidul Tisza doar din „declarațiile” președintelui partidului, Péter Magyar, care, în calitate de politician de dreapta, a pledat în repetate rânduri pentru dreptul de vot al maghiarilor de dincolo de granițele Ungariei.

Prin urmare, DK ar dori ca FiDeSz, Partidul Tisza și Mișcarea Patria Noastră să joace cu cărți deschise, a declarat vicepreședintele.

Sursa: Rador Radio România