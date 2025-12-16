Președintele SUA, Donald Trump, a creat controverse după ce a sugerat că moartea celebrului regizor Rob Reiner ar fi fost cauzată de „anti-trumpismul” acestuia, stârnind critici din toate taberele politice.

Președintele american a postat un mesaj pe rețeaua sa în care a afirmat că furia provocată de opoziția regizorului față de el ar fi responsabilă pentru tragedia în care Reiner și soția sa au fost găsiți morți, în urma unui posibil omor, potrivit poliției.

Comentariile lui Trump au atras critici puternice din partea unor politicieni republicani și democrați, care le-au considerat nepotrivite și lipsite de respect într-un context de doliu familial și anchetă penală în desfășurare.

De asemenea, numeroși artiști și personalități publice au condamnat tonul postării, subliniind necesitatea empatiei față de victime și familia acestora, într-un moment marcat de doliu pentru comunitatea cinematografică americană.

Sursa: Agerpres