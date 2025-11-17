Donald Trump l-a grațiat din nou pe unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, unul dintre ultimii care mai rămăseseră în închisoare, de data aceasta pentru deținere ilegală de arme de foc, relatează AFP.

Membru al miliției de extremă dreapta Oaths Keepers, Dan Wilson a pătruns în Capitoliu purtând o mască de gaz.

El fusese deja grațiat de președintele Trump în ziua învestirii sale, la 21 ianuarie, alături de alți 1.500 de participanți la insurecție, dar rămăsese în închisoare pentru acuzații de deținere ilegală de arme la domiciliul său din Kentucky.

Condamnat la cinci ani de închisoare, el urma să fie eliberat în 2028.

Datat vineri, decretul de grațiere prezidențială, văzut de AFP, precizează că grațierea este „totală și necondiționată”.

„Dan Wilson este un om bun”, au afirmat avocații săi într-un comunicat. „Acest act de clemență nu numai că îi redă libertatea, dar scoate în evidență și excesele care au divizat această națiune”, au adăugat ei.

Sursa: News.ro