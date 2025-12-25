Președintele american Donald Trump a profitat de sărbători pentru a le ura tuturor Crăciun Fericit, „inclusiv gunoaielor stângii radicale”, o referire la adversarii săi democrați, informează joi AFP.

„Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor stângii radicale care fac tot ce pot pentru a ne distruge țara, dar eșuează lamentabil”, a scris președintele republican pe rețeaua sa Truth Social.

Economie, tensiuni sociale și chiar conflicte internaționale: Donald Trump învinuiește constant Partidul Democrat, și în special pe fostul președinte Joe Biden, pentru dificultățile cu care se confruntă Statele Unite și lumea.

În această categorie de „stânga radicală”, el îi include cu ușurință, cu stilul său usturător, pe toți democrații și adversarii politici, chiar și pe cei considerați moderați sau centriști, comentează AFP.

Trump i-a spus unui băiețel că veghează pentru ca un Moș Crăciun „rău” să nu intre în Statele Unite.

Sursa: Agerpres