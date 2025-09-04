Într-o emisiune difuzată marți, președintele american a dat asigurări că „va face ceva pentru a ajuta” poporul ucrainean „să trăiască”, notează „Le Figaro” (Franța).

Președintele american Donald Trump a declarat marți că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, și a adăugat, fără a oferi alte detalii, că administrația sa intenționează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul morților în războiul din Ucraina.

„Am avut o relație excelentă”, a declarat Donald Trump în timpul unui interviu radio cu prezentatorul Scott Jennings, adăugând: „Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin. (...) Mii de oameni mor, este un război care nu are sens”. Președintele în vârstă de 79 de ani nu a specificat, însă, dacă dezamăgirea sa se va traduce în consecințe pentru Rusia, în ciuda ultimatumului său de două săptămâni dat Moscovei, care urmează să expire la sfârșitul acestei săptămâni.

Totodată, șeful statului american a dat asigurări că „nu este deloc îngrijorat” de formarea unei axe împotriva Statelor Unite, care să includă China și Rusia, a doua zi după un summit organizat la Tianjin de președintele chinez Xi Jinping, în prezența lui Vladimir Putin. „Avem cele mai puternice forțe militare din lume, de departe, și ei nu și-ar folosi niciodată forțele militare împotriva noastră. Credeți-mă, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face vreodată”, a adăugat el.

Sursa: Rador Radio România