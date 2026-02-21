Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal în cazul fermei de animale din Recea-Cristur, județul Cluj, după ce autoritățile au descoperit peste 200 de animale moarte pe terenul exploatației, anunță autoritatea judiciară.

Ancheta vizează, între altele, infracțiunea de ucidere cu intenție a animalelor.

Potrivit autorităților, pe terenul fermei au fost identificate 214 cadavre de animale – bizoni, bivoli, cerbi și căprioare – aflate în diferite stadii de descompunere. Cercetările sunt efectuate deocamdată in rem, adică asupra faptelor, urmând ca eventualele responsabilități să fie stabilite ulterior.

Procurorii investighează mai multe posibile infracțiuni, printre care furt calificat, îngroparea sau abandonarea deșeurilor și uciderea cu intenție a animalelor. În paralel, autoritățile au dispus controale pentru a verifica condițiile de creștere a animalelor și modul în care ferma a beneficiat de subvenții.

Ferma funcționează din 2014 și ar fi beneficiat de subvenții de peste 10 milioane de lei, inclusiv fonduri europene, existând suspiciuni că unele plăți ar fi fost acordate și pentru animale care nu mai erau în viață.