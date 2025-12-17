UE încearcă să contrabalanseze influența Chinei în Balcani printr-un nou coridor Salonic–București, parte a axei Baltică–Neagră–Egee, într-o competiție directă cu ruta logistică dezvoltată de Beijing din portul Pireu, scrie Political.gr (Grecia).

Un acord semnat la Bruxelles între Grecia, Bulgaria și România deschide calea pentru coridorul Salonic – București, o axă rutieră și feroviară între Marea Egee și Marea Neagră, susținută de Comisia Europeană. Proiectul este integrat în Coridorul european Baltică –Neagră – Egee (BBA) și urmărește să ofere UE o alternativă strategică la rutele de transport controlate de actori din afara Uniunii.

Inițiativa europeană intră însă în competiție directă cu coridorul China–Europe Land–Sea Express, construit în ultimul deceniu de Beijing prin portul Pireu, aflat sub controlul COSCO. Ruta chineză, care leagă Pireu de Europa Centrală prin Balcani, este deja operațională și reduce semnificativ timpii de transport, consolidând influența economică și politică a Chinei în regiune.

Pentru UE, miza a crescut odată cu războiul din Ucraina: noul coridor balcanic este gândit nu doar pentru comerț, ci și pentru securitate și mobilitate militară, evitând rute sensibile sau controlate de terți. În acest context, Salonicul capătă pentru prima dată un rol central într-un proiect paneuropean, însă succesul său depinde de rapiditatea modernizării infrastructurii, într-o cursă contra cronometru cu un coridor chinez deja funcțional.

Sursa: Rador Radio România