Dragoș Damian, directorul general al Terapia Cluj, avertizează că Europa riscă să piardă „bătălia economică” în fața Asiei, pe fondul costurilor ridicate și al iluziei prosperității fără muncă ieftină.

Industria IT din Uniunea Europeană traversează sfârșitul unui „ciclu de aur”, avertizează Dragoș Damian, CEO al companiei farmaceutice Terapia Cluj, într-un articol de opinie publicat recent. După mutarea producției de bunuri de consum, chimie și energie către Asia, urmează acum exodul marilor centre IT și al „fabricilor de inteligență artificială” spre Est, unde forța de muncă este mai ieftină, tânără și tot mai bine calificată.

„Game Over!”, scrie Damian, explicând că Uniunea Europeană devine tot mai dependentă de importurile asiatice, de la microcipuri la autoturisme electrice. În timp ce Asia investește masiv în digitalizare și inovație, Europa rămâne prinsă între reglementări stricte, costuri salariale mari și o piață tot mai vulnerabilă.

Managerul clujean atrage atenția că fenomenul nu este nou – exemplul Nokia, care a părăsit România în 2011 pentru Vietnam, ar trebui să fie o lecție. În opinia sa, inteligența artificială va accelera migrația locurilor de muncă către zone cu costuri reduse, ceea ce face din pretențiile salariale ridicate „un pariu periculos” pentru tinerii angajați europeni.

„Riscul ca jobul tău să se mute în Asia este enorm atunci când ceri peste 5.000 de lei net pe lună”, avertizează Damian, sugerând că viitorul economic al Europei depinde de capacitatea sa de a redeveni competitivă și realistă în raport cu schimbările globale.