Se numește „Dașan”, arborează pavilionul Comorelor și se află de mult timp sub sancțiuni din partea Uniunii Europene și a Marii Britanii, informează „Il Messaggero” (Italia).

Acesta este profilul celui mai recent petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, lovit în Marea Neagră de drone navale ale serviciilor secrete ucrainene. Nava, care călătorea cu transponderul oprit în timp ce traversa zona economică exclusivă a Ucrainei, se îndrepta spre portul rusesc Novorossiisk când a fost vizată de drone marine dezvoltate de serviciile de informații ale Kievului și de Marina Ucraineană. Atacul, efectuat cu ajutorul unor vehicule aeriene fără pilot, cunoscute sub numele de Sea Baby, a lovit pupa petrolierului, provocând o explozie care, potrivit surselor din serviciile secrete, a provocat „daune critice” sistemului de propulsie al navei Dașan.

Operațiunea face parte din strategia Ucrainei de a viza așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, rețeaua de nave pe care Kievul susține că Moscova o folosește pentru a evita sancțiunile occidentale și a continua să exporte țiței. Este al treilea atac în mai puțin de două săptămâni, după cele care au scos din funcțiune petrolierele Kairos și Virat, marcând o escaladare a încercării de a eroda veniturile energetice ale Rusiei.

Atacul a avut consecințe imediate și asupra traficului comercial din Marea Neagră.

Sursa: Rador Radio România