Evenimentele din Minneapolis „încalcă valorile noastre fundamentale”, a declarat Joe Biden, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

Fostul președinte american Joe Biden a condamnat marți evenimentele din ultimele săptămâni din Minneapolis și moartea a doi americani uciși de agenți federali, pe fondul protestelor împotriva prezenței forțelor de ordine din domeniul imigrației.

„Violența și teroarea nu au ce căuta în Statele Unite ale Americii, mai ales când propriul nostru guvern este cel care vizează cetățenii americani”, a declarat predecesorul democrat al lui Donald Trump, afirmând că aceste evenimente "încalcă valorile noastre fundamentale ca americani".

Înaintea lui, foștii președinți Barack Obama și Bill Clinton reacționaseră și ei.

Sursa: Rador Radio România