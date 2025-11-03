Într-un interviu acordat RTBF, ministrul apărării, Théo Francken, a anunțat lansarea iminentă a unui plan anti-drone, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

După ce numeroase drone au fost observate în spațiul aerian belgian, în special sâmbătă seara deasupra bazei militare Kleine-Brogel și a aeroportului din Anvers, câteva ore mai târziu, Théo Francken a decis să ia măsuri preventive anunțând această inițiativă. El a comparat aceste survolări cu războiul din Ucraina, pe care l-a descris ca devenind „un război al dronelor”. „Ministerul Apărării trebuie cu adevărat să se pregătească pentru asta”, a declarat el.

Această nouă măsură implică un plan de investiții de 50 de milioane de euro pentru o „Counter Drone initiative” (”Inițiativă de combatere a dronelor”) care vizează „atacarea și doborârea dronelor”.

După cum a explicat ministrul apărării, încercările de a doborî dronele deasupra Kleine-Brogel și a aeroportului din Antwerp au eșuat. „Am încercat să le bruiem electronic, am încercat să doborâm drona. A fost ineficient”, a explicat el, adăugând că au pierdut semnalul după ce au urmărit drona timp de aproximativ 20 de kilometri.

