Duș rece din partea Kremlinului după întâlnirea Trump-Zelenski, care spune că „Ucraina ar trebui să se retragă din tot Donbasul”, notează „La Stampa” (Italia).

Kremlinul a declarat că Ucraina ar trebui să își retragă trupele din partea Donbasului pe care încă o controlează. Putin și Trump au discutat duminică înainte de întâlnirea lui Trump de la Miami cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că deocamdată nu se vorbește încă de o convorbire telefonică între Putin și Zelenski.

Conform estimărilor rusești, Rusia controlează în prezent o cincime din Ucraina, inclusiv Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, puțin sub 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporijjia și Herson și fragmente din regiunile Harkov, Sumi, Mikolaiv și Dnipropetrovsk.

Sursa: Rador Radio România