Proteste, nemulțumiri și tensiuni sociale. Așa s-au tradus în stradă măsurile fiscale recente. Dar, potrivit Romanian Economic Monitor (UBB Cluj-Napoca), ele au avut și un rol esențial: au ținut România departe de o criză economică majoră.

Experții spun că, fără aceste corecții, Guvernul ar fi ajuns la austeritate dură – tăieri, taxe mai mari și o recesiune adâncă.

Pericolul nu se oprea aici. Titlurile de stat și-ar fi pierdut valoarea, iar băncile – care le au în portofoliu – ar fi putut intra într-o criză severă. În paralel, investitorii străini ar fi plecat, iar partenerii externi și-ar fi pierdut încrederea.

„Este adevărat că măsurile au fost dureroase, dar ele au evitat o prăbușire mult mai gravă”, arată raportul Romanian Economic Monitor din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Pe scurt: România a ales răul mai mic pentru a evita o criză care ar fi zguduit economia din temelii.