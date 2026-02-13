Emisarul lui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunțat joi sfârșitul marilor operațiuni ale poliției imigrației din orașul din nordul Statelor Unite, care au fost marcate de moartea a doi cetățeni americani, Renée Good și Alex Pretti.

„Am propus, iar președintele Trump a fost de acord, ca această operațiune să ia sfârșit”, a anunțat Tom Homan în cadrul unei conferințe de presă. „O reducere semnificativă (a numărului de polițiști) este deja implementată în această săptămână și va continua și săptămâna viitoare”, a adăugat el, citat de „La Libre Belgique”.

Câteva mii de agenți ai poliției de imigrare au fost detașați în Minneapolis din decembrie. Operațiunile lor masive au perturbat viața de zi cu zi în acest oraș cu înclinații democrate din Midwest, unde mulți locuitori se adăpostesc în case de teama de a fi arestați, în timp ce alte mii au continuat să protesteze, adesea în ciuda temperaturilor polare.

Mișcarea de protest s-a intensificat odată cu moartea a doi cetățeni americani, împușcați de agenții federali la mai puțin de trei săptămâni distanță, în timpul operațiunilor anti-imigrare: Renee Good, o mamă în vârstă de 37 de ani, pe 7 ianuarie, și Alex Pretti, un asistent medical de aceeași vârstă, pe 24 ianuarie.

Tom Homan a precizat că va rămâne în Minneapolis „puțin mai mult” pentru a supraveghea finalizarea operațiunii.

„Un număr mic de personal va rămâne la fața locului o perioadă pentru a finaliza operațiunea și a transfera comanda și controlul către biroul local, precum și pentru a se asigura că activitatea agitatorilor continuă să scadă”, a adăugat el.

În urmă cu o săptămână Tom Homan anunțase deja retragerea imediată a 700 de ofițeri de la imigrare.

„Această comunitate este mai sigură pentru că am reținut 4.000 de imigranți fără acte", a declarat trimisul lui Donald Trump.

Sursa: Rador Radio România