Emisarul lui Donald Trump la Minneapolis s-a angajat joi să „reinstaureze legea și ordinea” în acest oraș, care a fost zguduit de moartea a doi cetățeni americani, uciși de agenți federali în două incidente separate, de la începutul lunii ianuarie.

„Siguranța populației este primordială”, a adăugat Tom Homan într-o conferință de presă, în prima sa declarație publică de când a fost trimis în Minnesota de către președintele SUA la începutul acestei săptămâni pentru a atenua tensiunile, în timp ce își urmărește politicile anti-imigrație.

