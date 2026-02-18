Aeronava Air Force One este pregătită pentru cazul în care echipa de hochei a SUA ar ajunge în finală. Dar va fi o vizită scurtă, potrivit unor informații creditate de „Il Corriere della Sera” (Italia).

Se pare că președintele american va fi la duminică la Milano, însă vizita promite să fie scurtă și aproape „chirurgicală”. Rezidentul Casei Albe vrea să fie în tribunele Arenei Santa Giulia pentru a-și încuraja vedetele NHL în cazul în care echipa SUA va concura pentru medalia de aur la hochei pe gheață masculin.

Se pare că Trump ar fi reiterat acest lucru recent, mesajul ar fi ajuns deja la Milano, iar prefectura și sediul poliției au început deja să planifice cum să instaleze mecanismul de securitate, deja bine rodat în timpul celorlalte vizite ale vicepreședintelui, ale soției sale și ale copiilor, precum și ale secretarului de stat Marco Rubio, care pentru Jocurile Olimpice de iarnă a petrecut mult timp pe aceste meleaguri.

Posibila vizită a liderului Statelor Unite ar trebui să fie scurtă și la obiect. După aterizarea Air Force One, președintele s-ar îndrepta direct spre patinoarul construit recent pentru a urmări finala de hochei. Iar apoi spre istorica Arenă din Verona, care va fi plină de personalități, membri ai familiilor egale și celebrități de tot felul, reunite pentru urmări ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice italiene și de predare a ștafetei către Alpii francezi, care vor găzdui următoarea ediție în 2030.

Nu sunt prevăzute prânzuri, vizite, excursii sau opriri peste noapte.

Sursa: Rador Radio România