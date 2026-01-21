Un eurodeputat danez, Anders Vistisen, a fost întrerupt și mustrat în timpul unei ședințe a Parlamentului European după ce i s-a adresat președintelui american Donald Trump cu o expresie vulgară, într-un discurs despre Groenlanda.

Potrivit unei relatări „New York Post” (SUA), Vistisen a declarat că Groenlanda „nu este de vânzare” și a insistat că teritoriul ar face parte din Regatul Danemarcei de „800 de ani”, iar apoi a încheiat cu un mesaj explicit către Trump (redat în presă cu cenzurare parțială).

Intervenția a fost oprită de vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță, care i-a atras atenția eurodeputatului că limbajul folosit încalcă regulile instituției și a avertizat asupra unor posibile consecințe procedurale.

Incidentul a avut loc pe fondul escaladării retorice legate de Groenlanda, după ce Trump a reluat public ideea preluării/achiziției teritoriului, argumentând importanța sa strategică, iar subiectul a alimentat reacții în capitalele europene și în spațiul politic nordic. Episodul din Parlamentul European a devenit rapid viral, odată cu circulația imaginilor pe rețelele sociale.