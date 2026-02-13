Figuri influente ale dreptei radicale din SUA contestă sprijinul necondiționat pentru Israel, pe fondul războiului din Gaza, semnalând o schimbare ideologică cu potențial impact geopolitic, scrie „O Globo” (Brazilia).

Criticarea publică a Israelului a fost mult timp un subiect tabu în spațiul politic și mediatic american conservator. Războiul din Gaza a schimbat însă tonul, inclusiv în rândul extremei drepte republicane, unde apar voci tot mai vizibile care contestă alianța tradițională Washington–Tel Aviv.

Foștii prezentatori Fox News Tucker Carlson și Megyn Kelly, astăzi influenceri conservatori independenți, au denunțat sprijinul aproape necondiționat al administrațiilor americane pentru Israel. Carlson a realizat reportaje despre copii palestinieni răniți și despre situația creștinilor din Gaza, distribuind masiv conținutul online.

Criticile nu vin doar din zona media. Fosta congresmenă republicană Marjorie Taylor Greene a acuzat Israelul de „genocid”, poziție apropiată de evaluările unor ONG-uri internaționale. Curentul anti-Israel crește în aripa MAGA, deși lideri conservatori precum Ben Shapiro rămân ferm pro-israelieni.

Datele Pew Research indică o erodare a imaginii Israelului în rândul republicanilor: percepțiile nefavorabile au urcat la 37% — și la 50% în rândul celor sub 49 de ani. O parte a dreptei radicale cere chiar stoparea ajutorului anual de circa 4 miliarde de dolari, sugerând redirecționarea fondurilor către probleme interne ale SUA.

Sursa: Rador Radio România